¿Un vestido inspirado en Puerto Rico para New York Fashion Week? Aquí los detalles Aparte de ser inspirada en la isla, esta prenda diseñada por Christian Cowan fue llevada por una modelo boricua Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana de la moda de Nueva York es uno de los momentos más esperados del mundo del fashion. En estas pasarelas impactantes, se definen las tendencias para la próxima temporada, así que estuvimos maravilladas al ver una propuesta de estilo que celebra la belleza latina. En la pasarela de la colección otoño/invierno 2022 del diseñador Christian Cowen, vimos un traje fabuloso inspirado en las puestas de sol de la isla del encanto. Christian Cowan, New York Fashion Week, Puerto Rico Credit: Cortesía de Discover Puerto Rico "Puerto Rico es un lugar increíblemente colorido. Es un marcado contraste entre el Reino Unido de donde soy y Nueva York, donde vivo ahora, donde los inviernos son sombríos y grises", dijo Christian Cowan. Christian Cowan, New York Fashion Week, Puerto Rico Christian Cowan y Neiris Gabriela | Credit: Cortesía de Discover Puerto Rico Creado en colaboración con Discover Puerto Rico, el vestido capturó la belleza natural de la isla, especialmente este color vivo naranja llamado Puerto Rico Sunshine. "Quería capturar esa calidez y belleza en el diseño en una silueta actualizada de uno de mis clásicos. Usamos una increíble tela de lentejuelas que encarna el color único de Puerto Rico. Quería crear algo que pueda ser usado por cualquiera que quiera soñar con una noche de fiesta en San Juan", explicó el diseñador de 25 años. Christian Cowan, New York Fashion Week, Puerto Rico Credit: Cortesía de Discover Puerto Rico SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de servir como la inspiración atrás del vestido, Puerto Rico también fue representado en la pasarela a través de Neiris Gabriela, la modelo puertorriqueña natural de Corozal. En su primera pasarela de New York Fashion Week, nos contó que se sintió orgullosa de representar a su isla.

