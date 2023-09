Christian Chávez respondió así al uso de traje de charro Luego de que en una de las presentaciones Christian Chávez portara un traje de charro, las críticas no se hicieron esperar y esto dijo el cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, RBD se presentó en Nueva York y Washington, Estados Unidos, como parte de su gira de reencuentro. En uno de los conciertos, Christian Chávez portó lo que parece ser un traje de charro color rosa mexicano con detalles dorados y unos tenis a juego; lo cual, no fue bien visto por muchas personas, particularmente, las del gremio de la charrería, tras considerar que no estaba usando "la indumentaria, la de los charros, conforme a los cánones" correspondientes. Ante ello, el cantante no dudó en hacer frente a las críticas y ofrecer disculpas por su proceder; aunque dejó claro que nunca pretendió portar un traje de charro y este atuendo es solo una interpretación que buscaba enaltecer el nombre de México. "Veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar. El traje de charro tiene otras características", mencionó en un video que publicó en sus historias de Instagram. "Únicamente, estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho. No es un traje de charro, no soy charro. Simplemente, es una interpretación de la mexicanidad como el rosa mexicano, como algunas partes de mexicano. Pero es un show; no soy charro, no estoy en una competencia de charro y, obviamente, respeto muchísimo a esa comunidad. Y si se sintieron agredidos lo siento, pero en ningún momento fue así". Christian Chávez Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, los fanáticos se han pronunciado ante la vestimenta que ha portado el famoso en cada uno de sus conciertos. "Te ves increíble con todos tus looks"; "¡Absolutamente enamorado de cada look! ¡¡¡Luces increíble!!!", y "Fabuloso", son algunos de los halagos que ha recibido. Todo parece indicar que con esta disculpa, Christian Chávez quiere cerrar cualquier polémica al respecto.

