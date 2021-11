No creerás la operación estética a la que se ha sometido Chrissy Teigen La modelo pasó por quirófano para hacerse un trasplante poco habitual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chrissy Teigen cirugía cejas Credit: Raymond Hall/GC Images Chrissy Teigen es una de las celebridades que más se sincera con sus seguidores en las redes sociales, especialmente cuando hablamos de cambios en su físico o su salud mental, la modelo no tiene ningún reparo en compartir su opinión y sus resultados a través de Instagram. Esta semana hemos sabido que la esposa de John Legend se ha sumado a la tendencia de las cejas gruesas, en boga desde hace varias temporadas, de una manera un tanto inesperada. En lugar de acudir a la inmensidad de productos de maquillaje que existen hoy en día para realzar esa parte del rostro, o someterse a una sesión de microblading, que tatúa de manera semipermanente los vellos de las cejas, Teigen ha optado por una solución más dramática. Se trata de un trasplante de su propio pelo similar al que se hace para combatir la calvicie de la cabeza. La intervención consiste en tomar folículos de la parte trasera de su cabeza e implantarlos en las cejas. "Nunca llevo maquillaje si puedo evitarlo es por eso que estaba tan emocionada por esta cirugía de trasplante de cejas", escribió bajo una selfie previa a la operación mostrando el delineado dibujado por el Dr. Jason Diamond, su cirujano plástico, con quien previamente había acordado la forma y la densidad que tendrían sus nuevas cejas. La modelo ha lamentado que en su juventud se depiló demasiado la zona y ya no le habían vuelto a crecer tan largas y frondosas como deseaba. A través de sus historias de Instagram, comentó lo satisfecha que había quedado con la intervención y las mostró en movimiento. "Se ven tan cool. Él puso pelitos aquí arriba para igualarlas", anotó señalando los arcos de sus cejas. En un tercer video comentó "Un poco oscuras del lapicero pero es tan cool volver a tener cejas" añadiendo un aviso para adolescentes "¡No os las depiléis como hice yo!". Chrissy Teigen cirugía cejas Credit: Instagram Chrissy Teigen El propio Dr. Diamond, compartiendo los resultados de Teigen explicó por qué este procedimiento estético había ganado mucha popularidad entre sus pacientes y es que, según Diamond, generaciones enteras han depilado sus cejas en exceso para seguir las modas o simplemente habían experimentado la desaparición de ese vello cutáneo con la edad. "Las cejas juegan un enorme papel en la estética facial", escribió bajo la imagen de Teigen. "Enmarcan los ojos y pueden ser un complemento para tu mirada o esa molesta parte en la que tienes que emplear 10 minutos de tu mañana rellenando". Esta no es la primera vez que Teigen habla abiertamente de sus cirugías. En el pasado y también con el doctor Diamond, se realizó una bichectomía para retirar grasa de los carrillos. Otro intervención que ha admitido es una liposucción en las axilas, en las que también se ha inyectado botox para minimizar la sudoración. "No soy tímida hablando de este tipo de cosas", declaró en su momento. "No lo lamento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo y como viene siendo habitual cada vez que la modelo habla de este tipo de temas, ha despertado la polémica pues muchos le han atacado tildando su complejo de "problema de persona rica" y la han criticado por su poca sensibilidad ante los problemas que enfrentan ahora millones de personas, como pagar las facturas. Teigen se ha mostrado bastante molesta y se ha defendido diciendo "¿Por qué la gente enloquece con cada pequeña cosa que hago? Os vais a provocar un ataque al corazón".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image No creerás la operación estética a la que se ha sometido Chrissy Teigen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.