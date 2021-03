Chris Appleton comparte sus mejores tips para que obtengas una cabellera de lujo El estilista es encargado del cabello de Jennifer López y Kim Kardashian. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de cabello con volumen, brilloso y supersaludable, es inevitable no pensar en Jennifer López, quien a través de su carrera ha cambiado de imagen en muchas ocasiones. Se ha cambiado de color de cabello, se ha hecho highlights, se lo ha cortado, y sin importar todos los químicos que use, los productos o las herramientas calientes, su melena siempre luce increíble. Eso gracias a los cuidados de Chris Appleton, su estilista de cabecera y el encargado de hacerle las fabulosas ondas sueltas que lució durante el Super Bowl LIV. Y por supuesto que nosotras queremos enterarnos de todos esos secretos que implementa el experto para lograr que sus famosas clientas. Y es que además de López, Appleton también peina a Kim Kardashian y Dua Lipa. Hablamos con el estilista, quien compartió sus mejores tips para que nosotras también tengamos una melena de lujo. Tu mejor cabello empieza en la ducha. Debes usar un champú que sea 100% limpio y libre de sulfatos. Aléjate de los champús que digan, acondiciona, da volumen, quita el frizz porque estos contienen ingredientes que luego se quedan en tu cabello. Debes usar una mascarilla por lo menos una vez a la semana para que lo mantengas hidratado. Busca una que no contenga aceites. Los aceites no pueden penetrar en las hebras del cabello y terminan quedándose en la superficie, lo que les quita la soltura y el volumen. También asegúrate de que no tenga sulfatos ni alcohol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mascarilla para cabello, color wow, chris appleton, cabello maltratado Image zoom Credit: Cortesía Antes de usar laguna herramienta caliente, usa Dream Coat Supernatural Spray, de Color Wow. Eso es lo que yo siempre uso. Literalmente transforma la textura del cabello y además combate el frizz. Beauty Awards, lo mejor, mejores productos de belleza, cosméticos, maquillaje, piel, cuidados Image zoom Cuando estés usando calor, trata de no usarlo muy caliente. Asegúrate que estés usando la herramienta en modo bajo o medio. Esto asegura la hidratación del cabello mientras lo secas o lo arreglas. Para terminar el look yo siempre uso un espray con brillo que no aporte aceite. Esto no solo lo mantiene hidratado, sino que también le da ese brillo extra que tanto gusta.

