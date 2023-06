Cholula lanza colección de moda inspirada en sus salsas y en la comunidad latina Lo mejor de todo es que puedes conseguir la colección gratis por tiempo limitado. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cholula, uprisers Credit: Cholula Cholula ha logrado combinar la moda con la comida de una manera inesperada. En asociación con UPRISERS, la marca de ropa estilo "streetwear" inspirada en la comunidad, los creadores de esta salsa picante mexicana están lanzando una colección de edición limitada inspirada en la familia y la comunidad latina en los Estados Unidos. La colección incluye varias piezas únicas, incluyendo una bolsa de mercado, una camiseta oversized, una gorra de camionero de "La Familia" y un poncho de diseño moderno. Cholula, uprisers Credit: Cholula Lo mejor de todo es que la colección se ofrecerá gratis con el código "UPRISERSCholula" por un tiempo limitado a los consumidores como un conjunto llamado "La Familia Set", con prendas y productos de la colaboración y muestras de los nuevos productos de Cholula. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada set incluirá la nueva salsa de Cholula y la nueva mezcla de especias para tacos de la marca, junto con cuatro productos de la colección "streetwear" con la opción de elegir entre la gorra o el poncho con capucha. Cholula, uprisers Credit: Cholula La colección estará disponible a partir del miércoles 28 de junio a mediodía hora del este en WEAREUPRISERS.com. Cholula, uprisers Credit: Cholula Para obtener más detalles sobre los nuevos productos, inspiración de recetas y disponibilidad minorista, visita cholula.com.

