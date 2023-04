Exclusiva: las estilistas Chloe y Chenelle Delgadillo comparten los secretos de las estrellas en Coachella Las creadoras detrás de los atuendos de Rosalía, Rauw Alejandro y más de nuestras celebridades favoritas nos comparten sus tips expertos, desde la moda hasta el cuidado de la piel en el desierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chloe y Chenelle Delgadillo Las estilistas Chloe y Chenelle Delgadillo comparten los secretos de las estrellas para lucir divinas en Coachella. | Credit: Cortesía de Olay Después de dos fines de semanas celebrando la música en California, Coachella ha llegado a su fin, pero nosotras seguimos maravilladas con las presentaciones que vimos desde casa y los atuendos que llevaron sobre el escenario. Para los artistas y sus equipos creativos, la preparación empieza meses antes de llegar al famoso valle y necesitan estar listos para todo tipo de situación. Nos reunimos con Chloe y Chenelle Delgadillo, la hermanas y equipo artístico detrás de algunos de los looks más vanguardistas del fashion hoy en día, para que nos contaran un poco de cómo los estilistas se preparan para Coachella. Para ellas, la mejor parte de ser estilistas es trabajar con celebridades que ya tienen su propio punto de vista único cuando se trata de la moda, como Rosalía o Rauw Alejandro. rosalia, rauw alejandro Rauw Alejandro y Rosalía en Coachella 2023. | Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella "Todos los artistas con los que trabajamos tienen personalidades fuertes y tienen un sentido tan fuerte de sí mismos. Nos encanta trabajar y colaborar con alguien en lugar de simplemente decirles: 'esto es lo que tienes que llevar', nos explica Chenelle. "En vez, sacas a relucir su personalidad, para que pueda ser el mejor intérprete o las mejores versiones de sí mismos en el escenario frente a la cámara o el público", sigue Chloe. Sin embargo, el trabajo de una estilista no para en escoger atuendos. "Nos dimos cuenta de que esperábamos encontrar loción corporal junto al kit de las maquillistas, pero muchas veces no los tienen, así que nosotras se lo llevamos a nuestros clientes", nos cuenta Chenelle. Para Coachella, las chicas colaboraron con Olay y su línea de productos con ácido hialurónico para asegurar que la piel de todas sus clientas luciera hidratada hasta en el clima notoriamente árido. Olay, productos Olay, productos Left: La línea de productos con ácido hialurónico de Olay. | Credit: Cortesía de Olay Right: Credit: Cortesía de Olay Cómo latinas, también sienten que hidratar su piel fue una importante de sus crianzas: "Desde niñas nos enseñaron que inmediatamente después de salir de la ducha, uno debe de aplicarse su loción. Cuando estás trabajando duro, mereces sentirte cómoda en tu propia piel", explica Chloe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres darle un toque único a tu vestuario como lo hacen las hermanas Delgadillo? Ellas recomiendan buscar dentro de tu propio guardarropas por piezas que nunca has imaginado vestir juntas y apoyar a diseñadores latinos para encontrar joyas que honran tu herencia.

