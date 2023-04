Chiquis se hace arreglito estético en las caderas, ¡mira el antes y el después! La cantante explicó que luego de haber perdido peso, el área lateral de los glúteos se le ha hundido un poco y quería rellenarla para lucir más curvilínea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien hay secretos para disimular los hip dips como lo asegura Ana Patria Gámez, hay otras estrellas como Chiquis que prefieren eliminarlos de su cuerpo y este lunes la cantante sorprendió a sus fans al publicar un video en el que mostraba sin filtros ni censura cómo se sometía a este tratamiento estético. La hija de Jenni Rivera acudió a la clínica de la experta Judi Castro en la ciudad de Los Ángeles. Desde allí explicó que ahora que ha perdido más peso, la zona lateral de sus glúteos se ha hundido un poco, por lo que deseaba rellenarla para lucir más curvilínea. La intérprete de la abeja negra compartió un video en su cuenta de Instagram el que mostraba el momento en el que recibía las inyecciones de relleno. Aseguró que es casi indoloro y apenas sintió un pequeño pinchazo. Chiquis Credit: Instagram / Chiquis "Ni siquiera duele, honestamente fue muy tranquilo, aquí tienen un método que es diferente y me lo he hecho antes, pero este de Bellafill es tan suave y tan agradable", dijo la artista regional mexicana en un video de sus historias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El clip de la también empresaria desató una ola de comentarios tanto a favor como en contra: "¿Eso es siquiera seguro? Inyectar químicos a tu cuerpo es peligroso. Tal vez no ahora, pero luego aparecerá", "Para, eres hermosa como eres... no te inyectes más productos químicos y cree que tu belleza también está dentro", "pero los hip dips son hermosos, incluso la hermosa de Selena Quintanilla tenía".

