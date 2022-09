¡OMG! Chiquis traicionada por su vestuario en pleno concierto La cantante pasó un momento inesperado sobre el escenario cuando su zona íntima se mueve de manera misteriosa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todas hemos sufrido alguna vez un "fashion emergency", pero para las artistas, estos momentos pueden ser extremadamente vergonzosos, especialmente cuando ocurren frente a miles de fans. La hija de Jenni Rivera acaba de pasar por uno de estos momentos sobre el escenario, y por culpa de las redes sociales, no sólo lo vieron los que asistieron al concierto. Se trata de un momento en el cual Chiquis se acercó demasiado a un ventilador hubicado el borde del escenario. En lugar de darle una brisa refrescante, el aire hizo que la tela suelta de su vestuario se moviera. Pero lamentablemente, al llevar un body, lo único que se movió en el look de Chiquis fue justo la tela delante de su zona íntima y pareció que algo estaba vibrando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las redes, el video se hizo viral, con muchos comentarios que pasaban desde lo más grosero hasta la cosas más graciosas. Al ver el video, la misma Chiquis lo tomó con humor, comentando: "¡Me hicieron reír en inglés y en español!"

