¡OMG! Chiquis se quita las extensiones y así luce su melena natural La cantante y empresaria optó por dejar de lado el cabello artificial y presumir orgullosa su pelo largo y rubio. ¡Mira cómo se ve! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las extensiones de pelo son parte esencial del look de Chiquis, tanto en sus presentaciones artísticas como en apariciones públicas. Sin embargo, la cantante decidió sorprender a sus fans y lucir su cabello al natural. La hija mayor de la Diva de la banda publicó 2 videos en sus historias de Instagram. En el primero se ve con un conjunto de pantalón largo en color blanco con negro y unas largas extensiones de pelo que le llegaban a la altura de la cintura, mientras en el segundo tiene un top crema y se puede apreciar el largo natural de su melena: un poco por debajo de los hombros. "Soy otra hoy", escribió la intérprete de "Abeja reina" en el primer clip de unos pocos segundos. "Sin extensiones. Muy orgullosa de mi cabello", comentó en el segundo video. Definitivamente, la también empresaria y escritora es camaleónica no solo en su carrera, sino también en sus estilos de peinados, no tiene temor de innovar y constantemente nos sorprende ya sea con una peluca, un nuevo corte o tono ya sea rubio o castaño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así como Chiquis cuida de su cuerpazo y tiene una rutina de belleza para cuidar su rostro y labios, también tiene sus secretos para cuidar su cabello. En mayo de este año, la intérprete de 37 años reveló en sus redes que usa productos con CBD y otros ingredientes naturales como el aceite de jojoba para que su melena crezca más rápido, fuerte y saludable. ¡Fabulosa como siempre Chiquis!

