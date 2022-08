Chiquis muestra cómo cuida sus labios luego de tatuarlos Feliz con el resultado de su tratamiento estético, la cantante y empresaria revela su secreto para mantener sus labios suaves, hidratados y protegidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El relleno de labios es uno de los tratamientos estéticos más demandados en la actualidad y Chiquis se unió a la tendencia. Después de hacerse recientemente el lip blushing, tatuaje de labios para acentuar el color y dar una apariencia natural, reveló cuál es su secreto para tenerlos suaves, hidratados y protegidos de las inclemencias del tiempo. La cantante y empresaria publicó varias historias en su cuenta de Instagram mostrando el producto de belleza que usa. Asegura es súper ligero, le da más volumen a su boca y además combina las propiedades del melocotón con el del ácido de hialurónico, vitaminas C & E. Está disponible en beflawlessskin.com a $45. "El Shine on Lip es increíble. Nutre, hidrata, cuida y protege tus labios. Lo puedes usar de noche antes de irte a dormir, como parte de tu rutina nocturna de belleza y de verdad va a ayudar a hidratar y rellenar tus labios para que cuando te despistes estén bonitos. Y también durante el día puedes usarlo porque tiene protector solar de 30", dijo la intérprete de "Abeja reina" en el clip. Chiquis Chiquis Left: Credit: Alexander Tamargo/TELEMUNDO via Getty Images Right: Credit: Instagram / Chiquis Agregó: "Está infundido con durazno y te da una apariencia saludable, bonita y natural. Como tiene ácido hialurónico va a rellenar y dar más volumen a tus labios. Eso es todo, es increíble, tiene protector solar y muchos tratamientos no lo tienen, pero creo que es muy importante porque nos protegemos todo o deberíamos también hacerlo con los labios porque si no, se envejecen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de la fallecida Jenni Rivera es una confesa amante de la belleza y usa sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores su rutina de ejercicios, régimen alimenticio y las cirugías a las que se ha sometido en varias ocasiones. ¡Queremos saber mucho más Chiquis!

