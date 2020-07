Chiquis Rivera y Natti Natasha con el mismo bikini ¿Quién luce mejor? Ambas cantantes lucen increíbles con este set Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las famosas se esmeran a la hora de elegir sus atuendos. Y es que no son fanáticas de llegar a un evento con el mismo vestido que lleve una compañera o de quizás ponerse alguna pieza que ya otras famosas hayan lucido. Pero desafortunadamente esto es algo que pasa más de lo que quisieran. Y es que es casi imposible que eso no les pase a las celebridades por lo menos una vez durante su carrera. Y hablando de coincidencias, no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar que dos de nuestras favoritas ahora se encuentran en la lista, “dos mujeres, un mismo look”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de Natti Natasha y Chiquis Rivera, ambas muy activas en redes sociales y también siempre muy preocupadas por lucir bien, a la moda y sobretodo muy sexy. Precisamente durante los meses de cuarentena Natti se pasó mucho tiempo en la playa y por lo mismo la vimos luciendo sus curvas peligrosas ya sea con ropa deportiva o con sensuales trajes de baño. Es precisamente uno de esos trajes de baño que Natti usó hace unas semanas, el que también acaba de lucir Rivera. El traje de baño de dos piezas es rojo con estampado Paisley y además viene con un pareo, al igual que una bandana que le hacen juego. El top tiene cuello halter y un pronunciado escote, y el bikini es de talle alto, así que es bastante favorecedor para diferentes tipos de cuerpo. Aunque los bikinis tienen pequeñas diferencias, definitivamente son de la misma colección. Lo mejor de todo es que el look completo tiene un precio bastante asequible porque es de la popular marca Fashion Nova, que tiene trajes de baño de diferentes estilos y colores, por menos de $40. Ahora bien, la pregunta sería, ¿A quién le queda mejor este sexy set? A nosotras nos parece que ambas lucen espectaculares.

