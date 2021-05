Chiquis Rivera usa su trasero para promocionar su nueva crema para combatir la celulitis La cantante acaba de lanzar toda una línea para el cuidado de la piel. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera siempre da mucho de qué hablar ya sea por su vida sentimental, sus canciones o sus diferentes proyectos. El punto es que la cantante siempre está en boca de todos. Claro está, esa fama de chica controversial se la ha ganado a pulso. Y es que Rivera no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar lo que siente. Igual de irreverente es cuando se trata de promocionar algún proyecto. En ocasiones anteriores la cantante ha publicado fotos supersensuales y con muy poquita ropa para promocionar un nuevo sencillo y ahora para anunciar su nuevo producto de belleza, hizo un video que encendió las redes. Resulta que anunciar el lanzamiento de su nuevo producto para combatir la celulitis, la empresaria decidió irse a su piscina para hacer un video estilo boomerang en el que su trasero fue el protagonista. En la publicación, Rivera aparece con un traje de baño blanco de una pieza con pronunciado escote, transparencias en la parte frontal y un delgado tirante en la parte del trasero. "Finalmente está aquí. Bueno, mejor dicho, mañana, mi crema para la celulitis y también increíble exfoliante corporal", escribió la cantante junto a la publicación. "Yo como muchas mujeres sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas. Por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, sino también a otras mujeres que comparten este dilema, especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Rivera, crema para la celulitis Credit: Cortesía La cantante acaba de lanzar una colección de productos para el cuidado de la piel que incluye un limpiador facial, un aceite, un hidratante y por supuesto, la crema para combatir la celulitis que está formulada con vitamina C, que hidrata y revitaliza la piel, al igual que cafeína, que además de ayudar con la inflamación, ayuda a que la piel se ponga más firme y tonificada, y mejora la apariencia de la celulitis. La Anti-Cellulite Cream, de Be Flawless Skin cuesta $75 pero en este momento la puedes obtener por $48, en beflawlessskin.com

