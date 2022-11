Tienes que ver lo que usa Chiquis todas las noches para proteger su dentadura A la cantante le gusta mucho cuidar su sonrisa y su increíble dentadura lo demuestra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para mantener la llamada eterna juventud debemos usar cremas con potentes ingredientes como el retinol y el ácido hialurónico, y también tenemos que protegernos del sol para así evitar arrugas prematuras. El cabello también ocupa un lugar importante en esa rutina de cuidado, al igual que la piel del cuerpo, sin olvidar por supuesto, cuidarnos por dentro. Otra cosa que también tenemos que cuidar muchísimo y que a veces mucha gente no le da tanta importancia, es la dentadura. Tanto el área de la boca y los dientes son parte importante a la hora de vernos bellas y saludables. Es por eso que es importante hacerse una limpieza dos o tres veces por año, usar el hilo dental a diario y ¿por qué no? de vez en cuando usar productos para blanquearlos. Alguien que se nota que cuida mucho su dentadura es Chiquis, quien además de los cuidados básicos también recurre a un aparato poco común que según sus palabras, la ha ayudado muchísimo. "¿Alguien más usa un protector dental nocturno?", le preguntó la cantante a sus seguidores. "Si no lo usas, lo recomiendo mucho. Ayuda a cuidar tus dientes, la integridad de tus dientes. Ayuda con los dolores de cabeza, con el dolor de cuello. Cuando lo uso, me siento muy descansada, como que dormí superbien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Credit: Instagram Chiquis Credit: Instagram Dental Night Guard Credit: Getty Images Dental Night Guard Credit: Getty Images Este protector que es para usar mientras dormimos, está hecho de acrílico y los dentistas se lo recomiendan a las personas que rechinan los dientes mientras duermes, algo que los puede desgastar y dañar mucho. También se ha comprobado que mejora el dolor en la mandíbula y los dolores de cabeza producidos por el estrés.

