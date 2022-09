Chiquis Rivera muestra su nueva y estilizada figura: "¡No parece ella!" La cantante ha presumido su notable bajada de peso en unas imágenes que han impactado a su público por su increíble transformación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus últimas apariciones han mostrado a una Chiquis Rivera no solo más feliz y plena, sino también mucho más estilizada y en forma. Sin embargo, han sido sus últimas imágenes las que han dado la vuelta a las redes por su impactante transformación física. Comprometida a cuidarse y mantenerse saludable, la cantante está viendo los resultados de sus buenos hábitos alimenticios. Sus 5 millones y medio de seguidores por Instagram quedaron estupefactos al ser testigos de este cambio en la artista, quien presumió encantada de la vida su espectacular look. Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Hennessy USA) Desde un famoso club de Miami, donde se encuentra ahora mismo, la hija de Jenni Rivera se dejó ver de lo más sensual en un modelo muy casual. Junto a su novio, Emilio Sánchez, y otras amistades, celebraba por adelantado el cumpleaños de su hermana Jenicka, también presente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es que Miami tiene otro feeling", escribió junto otras palabras que decían, "mi hombre", refiriéndose de lo más enamorada a su pareja. Su público no cesó en dedicarle piropos y aplaudir su compromiso con verse saludable. "Qué hermosa se ve, no parece ella", "Está delgadísima", "¿Cómo bajaste tan rápido?", "Es una diosa", "Te ves increíble, orgullosa de ti", comentaron algunos. Chiquis atraviesa su mejor momento profesional y personal, con proyectos musicales que la tienen imparable, y el corazón más completo que nunca. Una felicidad que, inevitablemente, se refleja por fuera.

