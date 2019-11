Chiquis Rivera, Meghan Markle y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Taylor Hill/WireImage Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Ana Bárbara y Kendall Jenner son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Chiquis Rivera Image zoom Omar Vega/Getty Images La cantante mostró sus llamativas curvas con este ceñido vestido con brillo y reveladoras transparencias. ¡Wow! 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Meghan Markle Image zoom Karwai Tang/WireImage Regia lució la duquesa con este look de vestido negro, botas del mismo color. fabuloso abrigo azul marino y fascinator. 2 de 10 Applications Ver Todo kendall Jenner Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Captamos a la modelo cuando salía de una tienda en Los Ángeles con este ceñido minivestido crema que dejaba ver su increíble figura. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Ana Bárbara Image zoom Omar Vega/Getty Images La cantante mexicana acaparó miradas con este interesante y llamativo vestido negro con cutouts. 4 de 10 Applications Ver Todo Aleyda Ortiz Image zoom Instagram/Aleyda Ortiz Nos encantó este look tan cool de jeans de talle alto, que la presentadora combinó con una camiseta blanca y sandalias cremas. 5 de 10 Applications Ver Todo Frida Sofía Image zoom Omar Vega/Getty Images Ataviada con ese sexy vestido plateado con transparencias y abertura frontal. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lea Michele Image zoom Este hermoso vestido negro con falda en A y detalles de encaje, hizo que la actriz luciera fina y clásica. 7 de 10 Applications Ver Todo Emma Roberts Image zoom Jennifer Graylock/Getty Images for Kohl's Chic y elegante lució la actriz con este clásico conjunto negro de pantalón y chaqueta. 8 de 10 Applications Ver Todo Elizabeth Banks Image zoom Taylor Hill/WireImage Sencilla pero a la moda lució la actriz con este look de pantalón de cuero de talle alto y top negro. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Chiquis Rivera, Meghan Markle y más en El look del día

