Un incidente de belleza paraliza la sesión fotográfica de la portada del nuevo disco de Chiquis Rivera La cantante estrena hoy Abeja reina, en cuya portada posa muy glamorosa con corona incluida. ¡Pero casi no logran la instantánea! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para presumir, hay que sufrir. Al menos así dice el dicho. Suponemos que eso se eleva cuando eres una estrella de la música que quiere impactar con la portada de su nuevo disco. Esto mismo parece haberle pasado a Chiquis Rivera, quien ha compartido un video con escenas detrás de cámara de la sesión fotográfica para la imagen principal de su último trabajo. La hija de Jenni Rivera lanza hoy su disco Abeja reina, y si en la imagen que engalana la portada vemos a la diva posando muy digna con una brillante corona y miel resbalando por su cara y su cuerpo, el trabajo para conseguir este resultado no es tan glamoroso como podríamos pensar. Con un espectacular maquillaje en tonos dorados que resalta las mirada de la cantante con sombras brillantes, cejas definidas y voluminosas pestañas obra de Jessica Castellanos, Chiquis presume también su piel impecable y sus labios carnosos. Una corona metálica centellea con cristales y cadenas destaca en su cabeza sobre el elaborado recogido realizado por el estilista Tony Wonderhandsss. Dorada es también su manicura, sus joyas y el traje de un solo hombro en el estilismo creado por Richard A López, en el que la artista luce como toda una reina de la miel. Pero parece que esa dulce sustancia le trajo algunos problemillas a la cantante durante la sesión fotográfica, pues del reguero que se deslizaba por su rostro, parte le entró en el ojo y tuvieron que parar para que Chiquis pudiera lavarse y recomponerse. "La realidad detrás de la foto de mi album cover", escribió la artista. "Pero todo valió la pena". "Estoy aquí para quedarme, puedes odiarme pero no pararé, puedes tratar de contenerme pero el hombre de arriba me apoya y me iré cuando él diga que es hora" dice en inglés la letra de la canción que suena en el video y continúa en español: "Así es mi gente, firme y sin temor porque con Dios todo, sin él nada". La cantante ha ido compartiendo en los últimos días algunos detalles del nuevo y esperado trabajo, como la lista de canciones compuesta por 18 tracks que incluye una introducción, cinco interludios y una despedida. También algunas probaditas de los temas como el que da título al álbum y en cuyo video musical vemos a Chiquis con dos espectaculares looks. Primero con un enterizo de encaje transparente, con un batín de plumas a juego, el cabello suelto en ondas y un maquillaje estilo Old Hollywod. En la misma canción aparece con un conjunto amarillo canario de tirantes con detalles metálicos, un abrigo capa y el cabello planchado y con motas en forma de hexágono, como si fueran las celdas de una colmena. Un look que completa un exagerado maquillaje ojos con intenso delineado y llamativa sombra amarilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, 2022 está siendo un buen año para Chiquis, quien en febrero estuvo promocionando su libro Invencible y también se compró una nueva mansión. Ahora, con el lanzamiento del disco, la también empresaria sigue su carrera en el mundo de la música, dedicándose a su gran pasión. ¡Deseando escucharlo entero!

