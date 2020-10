Close

El look del día - octubre 26, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Chiquis Rivera Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y yendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Eiza González Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz mexicana con este look supercasual de leggings, suéter de manga larga y tenis. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Heidi Klum Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group La modelo llevó el atuendo perfecto para el otoño, pantalón negro de vinilo, suéter rojo y botines. 2 de 10 Applications Ver Todo Irina Shayk Image zoom Credit: 2020 The Image Direct/The Grosby Group Nos encantó este set de pantalón y chaqueta azul real de cuero, que la modelo complementó con un top blanco, un minibolso estampado y botines negros. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Chiquis Rivera Image zoom Credit: Instagram/Chiquis Rivera Ahora que está en pleno divorcio, la cantante se ha dedicado a llevar atuendos supersexy, como este ceñido minivestido de brillo con pronunciado escote. 4 de 10 Applications Ver Todo Lourdes Stephen Image zoom Credit: Instagram/Lourdes Stephen Sobria y elegante lució la presentadora con este vestido azul marino de un solo hombro con delicada abertura frontal y fruncido en la cintura. 5 de 10 Applications Ver Todo Marisol González Image zoom Credit: Instagram/Marisol Gonzalez La presentadora mexicana cautivó con este moderno pantalón blanco de talle alto y croptop con vuelos en las mangas. ¡Regia! 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Culpo Image zoom Credit: 2020 Startraks Photo/The Grosby Group Captamos a la modelo en las calles de Los Ángeles portando esta coqueta minifalda, elegante blusa blanca de manga larga, medias opacas y modernos zapatos de punta. 7 de 10 Applications Ver Todo Reese Witherspoon Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Jeans cropped, camisa azul, jacket verde oliva y tenis blancos, fue el atuendo que la actriz eligió para salir a cumplir con algunos compromisos. 8 de 10 Applications Ver Todo Zoë Saldaña Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group A la actriz le encanta estar supercómoda con atuendos como este y lo cierto es que la entendemos. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Image zoom Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Linda y femenina lució la presentadora con esta blusa blanca de una sola manga y jeans rasgados de talle alto. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

