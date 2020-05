Chiquis Rivera mostró su nueva figura con este sexy bikini ¡Wow! la joven ya ha bajado más de 20 libras Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bajar de peso y mantenerse en forma en una meta para muchas mujeres, sobretodo ahora en la cuarentena que muchas han confesado haber subido de peso. Pero tenemos que admitir que bajar de peso no es tarea fácil, en especial para las chicas que se han pasado la vida batallando con ese sube y baja. Ese problema es aún mayor entre las famosas, quienes están en constante escrutinio tanto de la prensa como de sus seguidores. Una de ella es Chiquis Rivera, que ha hecho público su constante esfuerzo para mantenerse saludable y tener una figura más estilizada. Por suerte, ahora ese esfuerzo le está dando frutos a la cantante, quien desde hace unos meses ha estado llevando la dieta Keto y por lo visto le está dando increíbles resultados. Gracias a las sensuales fotos que la cantante sube a sus redes ya habíamos notado que estaba bajando de peso, pero eso lo reconfirmamos con la imagen que publicó durante el fin de semana. En la foto, Rivera aparece luciendo un coqueto y supersexy bikini tie-dye de Fashion Nova. Junto a la foto la joven escribió, “gruesa y orgullosa”, haciendo alarde a lo orgullosa que se siente de sus curvas y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, más de 3,000 para ser específicos y todos admirando su cuerpazo. En la imagen Rivera luce una figura más estilizada, incluyendo un estómago más plano y piernas más tonificadas. Claro está, junto a su dieta, la cantante también ha estado ejercitándose y sudando la gota gorda para lograr su objetivo. También, la hemos visto cocinando en caso platillos más saludables y con ingredientes permitidos dentro del régimen que está siguiendo. ¡Bravo Chiquis!

