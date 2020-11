Close

El look del día - noviembre 13, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Chiquis Rivera Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y asistiendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Andrea Legarreta Image zoom Credit: Instagram/Andrea Legarreta Elegante lució la presentadora con este vestido morado de manga larga, que combinó con zapatos cremas de punta. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquis Rivera Image zoom Credit: Instagram/Chiquis Rivera La cantante mostró sus llamativas curvas con este look de pantalón de brillo y croptop del mismo material. Nos encantó su hermoso clutch. 2 de 9 Applications Ver Todo Eiza González Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz mexicana portando un look supercasual mientras compraba un café. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Image zoom Credit: Instagram/Galilea Montijo Este conjunto de pantalón y chaqueta con estampado animal que llevó la presentadora lo debemos tener todas en el clóset. 4 de 9 Applications Ver Todo Marlene Favela Image zoom Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz alborotó a los televidentes cuando llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa) con este ceñido vestido azul que mostraba su esbelta figura. 5 de 9 Applications Ver Todo Migbelis Castellanos Image zoom Credit: Instagram/Migbelis Castellanos La exreina de belleza combinó su coqueto jumpsuit con lunares, con modernas botas por encima de la rodilla. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Image zoom Credit: Instagram/Maribel Guardia La cantante se unió a la tendencia de las botas por encima de la rodilla con estas supercool gris con negro, y las combinó con este sexy conjunto de minifalda y croptop. 7 de 9 Applications Ver Todo Thalía Image zoom Credit: Instagram/Thalía La guapa cantante se puso este look supercolorido para quedarse en casa. Nos encantaron los zapatos plataforma. 8 de 9 Applications Ver Todo Ana Patricia Image zoom Credit: Instagram/Ana Patricia Gámez Queremos este jumpsuit rojo vino de manga larga con escote V, para lucirlo durante la cena de Acción de gracias. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image El look del día - noviembre 13, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.