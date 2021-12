Así luce la espectacular despensa de Chiquis Rivera Hace unas semanas la cantante anunció que se había cambiado de casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis rivera siempre da mucho de qué hablar, algunas veces por sus problemas personales y otras por su trabajo. El hecho es que la hija de la fallecida Jenny Rivera siempre está en boca de todos. Hace unas semanas la cantante le comunicó a sus seguidores que estaba muy contenta porque se acababa de cambiar casa. Rivera quería un cambio, dejar atrás todo lo que pasó con su exesposo, y todos los líos con su familia. Por eso decidió mudarse. Ahora la artista compartió con sus fanáticos uno de los espacios de su nuevo hogar con el que está fascinada. Hablamos su despensa, una que más bien parece sacada de una revista. "No les había enseñado cómo quedó mi pantry. Vean cómo que organizado todo", explicó Rivera mientras mostraba el espacio en las historias de Instagram. "[Esto] fue un caos. Yo no tenía mente para esto. Andaba muy estresada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la despensa todo está organizado por colores y por categoría, y el espacio luce impecable, muy parecida a la de las hermanas Kardashian o como los que vemos en las revistas o los shows de organización. También mostró cómo le organizaron toda su medicina y su estación de café. Chiquis Rivera, la despensa de Chiquis RIvera Credit: Instagram/Chiquis Rivera Chiquis Rivera, la despensa de Chiquis RIvera Chiquis Rivera, la despensa de Chiquis RIvera Credit: Instagram/Chiquis Rivera Chiquis Rivera, la despensa de Chiquis RIvera Credit: Instagram/Chiquis Rivera Chiquis Rivera, la despensa de Chiquis RIvera Credit: Instagram/Chiquis Rivera Chiquis Rivera, la despensa de Chiquis RIvera Credit: Instagram/Chiquis Rivera Chiquis Rivera, la despensa de Chiquis RIvera Credit: Instagra/Chiquis Rivera "Vean todos los dulces, están coordinados por colores. Estos son mis favoritos, dan vuelta. Los amo", exclamó al mostrar algunos de los organizadores. "Me encantó cómo quedó todo, de verdad. Toda la medicina también me la organizaron. Me encanta lo organizado, lo bonito".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así luce la espectacular despensa de Chiquis Rivera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.