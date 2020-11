Close

¡Wow! Este es uno de los vestidos más atrevidos que se ha puesto Chiquis Rivera La cantante no tiene reparos en mostrar en Instagram todo lo que Dios le dio Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que Chiquis Rivera es una de las mujeres más controversiales del mundo del espectáculo, y no es para menos. Desde muy temprana edad, la cantante estuvo en el ojo del público gracias a su famosa mamá. Pero fue luego de la muerte de Jenny Rivera cuando la joven se convirtió en foco central de muchas noticias, no solo por su vida amorosa, sino también por su forma de ser tan clara y directa, y por supuesto, por los atrevidos atuendos que normalmente usa. Es precisamente su forma de vestir lo que en muchas ocasiones la ha puesto en boca de todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante tiene una figura voluptuosa con curvas muy sexy y por eso la mayoría de los looks que lleva se ven más llamativos y atrevidos. Además de que a ella le encanta elegir piezas que resalten su trasero, el escote y las piernas. Ese fue el caso de su más reciente look en el show Tengo talento, mucho talento (Estrella Tv) el cual dejaba muy poco a la imaginación y Rivera lo llevó con mucho orgullo. “El próximo nivel de mi vida, será con invitación solamente”, le puso la artista a la foto que publicó en su cuenta de Instagram, en la que luce increíble con un maquillaje impecable y un moño alto que la hacía lucir muy elegante. Image zoom Credit: Instagram/Chiquis Rivera Image zoom Credit: Instagram/Chiquis Rivera Pero tenemos que confesar que en lo que todo el mundo se enfocó, fue en su atrevido vestido dorado con transparencias y escote profundo de L'Atiste by Amy, que tenía una atrevida abertura frontal que dejaba ver su ropa interior que era del mismo color de su traje. Por supuesto que también su pierna izquierda de veía completa y ¡wow! Como era de esperase, los comentarios, algunos subidos de tono, no se hicieron esperar. Y es que, aunque la artista tiene mucha gente que la ataca, también tiene cientos de fieles seguidores que la apoyan en todo lo que hace, incluyendo las sensuales imágenes que publica, que son muchas. ¿Qué te parece su vestido?

