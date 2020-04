Esta es la faja que usa Chiquis para lograr su mini cintura y eliminar los rollitos en la espalda By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que a las mujeres nos encanta lucir regias y esculturales. Sin embargo, a veces lograrlo es más difícil de lo que uno cree, sobre todo si tenemos esos indeseables gorditos difíciles de eliminar aun cuando hacemos dieta. Uno de los secretos mejores guardados de las famosas a la hora de esconder esos rollitos indeseables y lucir una cinturita de avispa son las fajas. Kim Kardashian y su hermana Khloé fueron una de las primeras celebridades en hacerle publicidad a estas prendas moldeadoras. Además de las Kardashian, famosas como Beyoncé, Jennifer López, y hasta la mujer del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Michelle Obama utilizan fajas para no mostrar los kilitos de más y estilizar su figura. A esta lista de celebridades se une Chiquis Rivera. “A mi me encantan”, se escucha decir a la cantante de 34 años en la serie de Instagram Stories que publicó. En los videos, vemos a la intérprete de “Destrampada” en el clóset de su hogar luciendo un ceñido vestido negro. “Una vez que me ponga la faja Shaper Shorts todo se verá más estilizado”. Dicho y hecho, segundos después, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera se pone la faja y revela su ‘nueva’ figura’. “Esta faja me encanta porque es de talle alto, no se me baja y no me aprieta las piernas”, cuenta Chiquis, quien recurre a esta prenda para moldear aun más su figura cuando luce estrechos vestidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días atrás, Chiquis mostró su glam room y su cuartolleno de joyas y pelucas. Incluso llegó a mostrar una joya que le regaló su mamá. “Tengo como 15 [pelucas] porque desde que me corté el cabello… las pinzas, todo eso te daña mucho el cabello, entonces me compré muchas pelucas”. Advertisement

