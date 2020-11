Close

El estilista de Chiquis Rivera nos cuenta en exclusiva los retos a los que se enfrenta al vestir a la artista Las prendas ajustadas, también las de corte oversize y los altos tacones son algunos de los looks favoritos de la artista, a quien le gusta arriesgar y probar nuevas tendencias. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hablamos con el actual estilista de Chiquis, Richard A. López con el que trabaja desde el pasado febrero y quien ha creado los looks de su vídeo musical “Ticket de salida”, la alfombra de Premio lo nuestro 2020 y la portada digital de People en Español. Además, se encarga de elegir los modelitos que la cantante luce en Tengo talento mucho talento, diferentes sesiones de fotos ¡y hasta su disfraz de Halloween! Aunque llevas poco tiempo trabajando con Chiquis, ¿cómo has visto su evolución de estilo? Creo que se ha ido desplegando lentamente y convirtiéndose en la mujer y la estrella que realmente es. ¿Qué retos enfrentas a la hora de vestirla? Hago que parezca fácil, pero la industria de la moda todavía se está adaptando a considerar las mujeres con cuerpos reales parte de la Moda. ¡Pero eso está cambiando! ¿Qué partes de su cuerpo te gusta destacar? Personalmente me encanta realzar su magnífica silueta en todo tipo de telas, estampados y estéticas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cómo elige un vestido para una alfombra roja? Cuando terminamos un look para alfombra, tenemos pruebas previas al evento. Esto incluye construir una visión completa [del look] con el que será el equipo glam para la alfombra roja contemplando lo que mejor le sentará. Image zoom Credit: Alexander Tamargo / Colaborador ¿Cuáles son sus prendas favoritas? Sus go-to favoritos van desde llamativas prendas ajustadas y elásticas hasta un sencillo look oversize. ¿Qué cortes le quedan mejor? Menos es siempre más ¡y siempre podemos añadir fabulosas joyas y zapatos! No le da miedo mostrar sus curvas, ¿qué tipo de ropa le hace sentir sexy? Chiquis ama sus curvas pero más que nada, yo me aseguro de que ella está cómoda con cualquier look que le presentamos. Sea un traje o un vestido. Siempre me aseguro de que sienta que logró su mejor versión. ¿Cómo describirías sus zapatos ideales? Nos encantan los zapatos altos de punta, con plataforma o un tacón llamativo, pero siempre son un reflejo de lo que funciona en el resto del conjunto. ¿Cómo elige el vestuario de sus conciertos? Me encanta crear conjuntos que se inspiran en el evento y en la canción que estará cantando para hacer que toda la actuación cobre vida. ¿Qué tendencias actuales te gustan para ella? Creo que mientras continuamos creciendo juntos, cualquier tendencia que probamos ella siempre la acepta increíblemente y siempre nos anima a arriesgar. ¿Impone su opinión o acepta vuestros consejos? Como todo el mundo, ella tiene sus piezas cómodas a las que acudir. Sin embargo,. Chiquis confía y cree en mí, así que siempre es un proceso muy natural. Le encanta la moda así que está abierta a cualquier look que yo creo para ella. ¿Algún truco de estilo que utilices con Chiquis? Cualquier prenda con elástico es siempre favorecedora y cómoda, sin necesidad de exponer la piel. Desde que trabajas con ella, ¿cuál ha sido tu look favorito de Chiquis? Me encantan todos y cada uno de los looks que le he presentado. Seguimos evolucionando y estoy emocionado porque ella es un ejemplo de que las mujeres con su figura también pueden amar la moda sin límites.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El estilista de Chiquis Rivera nos cuenta en exclusiva los retos a los que se enfrenta al vestir a la artista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.