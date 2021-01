Close

Chiquis Rivera lanza colección de maquillaje en honor al amor Con esta colección, la cantante quiere hacer un llamado a las mujeres para que tengan más amor propio. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Chiquis Rivera heredó la fuerza, determinación y talento de su mamá Jenni Rivera. Pero también es una realidad que la joven cantante se ha forjado una carrera por sí sola y ha logrado obtener el reconocimiento merecido y el cariño de millones de seguidores que aman su música y también su personalidad. ¿Otra cosa que también admiran sus fans? Su estilo y sus looks de belleza. Y es que no podemos negar que Rivera tiene uno de los rostros más bellos del mundo del espectáculo y sabe muy bien cómo sacarle provecho. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La artista siempre ha expresado que le encanta la moda y que es amante de los productos de belleza, por eso hace un tiempo lanzó su propia marca Be Flawless Skin, con la que ya ha lanzado paletas de maquillaje, labiales, brochas, entre otros productos. Ahora la artista acaba de lanzar una espectacular colección de maquillaje en honor al amor propio. Con estos productos, Rivera busca incentivar a las mujeres a que se quieran y se respeten, y también a que se acepten tal y como son. Pero sobretodo a que usen el maquillaje como una herramienta para complementar la belleza que ya tienen. "La belleza empieza en el momento en que decides amarte a ti mismo", escribió la cantante junto a una foto de la campaña de su nueva colección que publicó en su cuenta de Instagram. La nueva colección, bautizada con el nombre de Amor a mi, incluye una paleta de sombras que tiene seis colores, mate y de brillo, perfectos para la primavera ,y por supuesto también para esa cita especial el Día de San Valentín. Además, incluye un labial líquido en color rojo, una sombra líquida de brillo y dos sets de pestañas. La paleta de sombras cuesta $18, y si quieres comprar el kit completo, lo puedes obtener por $54.99 en beflawless.com

