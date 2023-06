¡Qué sexy! Chiquis recrea candente foto de Jenni Rivera Sensual y relajada, así lució la cantante en la imagen que se destaca por ser similar a la foto desnuda que usó la fallecida estrella de música regional en la portada de uno de sus álbumes, hace 15 años. ¡Mira las fotos y compara! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis - Jenni Rivera Credit: Photo by Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision | Photo by Victor Chavez/WireImage | Album Jenni 2018 Chiquis ha rendido homenaje a su madre fallecida Jenni Rivera en múltiples oportunidades ya sea a través de sus redes, con canciones o emotivos mensajes y este jueves se llevó una grata sorpresa cuando, sin intención, recreó una icónica fotografía de la Diva de la Banda en su carrera musical. Así lo aseguró la intérprete de éxitos como "Abeja reina" y "Paloma Blanca" en su cuenta de Instagram donde compartió un carrusel de imágenes en la que se aprecia cómo en su más reciente sesión de fotos, utilizó una pose similar a la que usó su progenitora para el álbum Jenni que lanzó en 2008 y que incluye su tema "Culpable o inocente". En el retrato, la joven estrella de la música regional aparece acostada en un mueble blanco con un body negro, riendo y con el pelo suelto peinado con ondas suaves. De su lado, la desaparecida cantante también está en una pose parecida, pero sin ropa y cubierta por un cojín de flecos. "¿Esta foto te recuerda algo?", así comenzó a escribir la también empresaria en sus redes sociales. "No fue intencional, pero qué sorpresa tan especial. Lo más curioso es que en esa sesión de fotos para mi mamá fui la directora creativa, pero de verdad que en mi sesión de fotos jamás se me vino a la mente ese día con ella, hasta ya después que nos entregaron las fotos lo vimos. Loco, ¿eh?". La compositora expresó además que la recuerda con cariño y que siempre atesora los recuerdos y lecciones de vida que aprendió de su madre. "¡Hermosos momentos que nunca olvidaré Jenni Rivera! Gracias por permitirme aprender, crecer y madurar a tu lado, mamá. Te extrañé un poco más hoy", concluyó.

