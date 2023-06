¡Sin filtros! Chiquis protagoniza campaña de su línea de fajas topless y estalla contra críticas “La verdad qué decepción, qué decepción. Tuve que apagar los comentarios”, empezó a decir la cantante y empresaria en un video en el que envió un contundente mensaje a los haters. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Credit: Photo by Denise Truscello/WireImage | Chisquis Instagram Chiquis fue blanco de críticas al protagonizar una campaña de publicidad de su línea de fajas Bella Body Shapewear junto a dos mujeres cubriendo sus pechos desnudos con sus manos. La cantante no dudó en salir en defensa de las chicas que la acompañaron y aseguró sentirse decepcionada por la reacción negativa de algunos seguidores. Fue a través de sus historias de Instagram que la hija de la Diva de la banda compartió varios videos en los que manifestó sentirse triste y sorprendida de ver cómo las mujeres pueden juzgar a otras sin tocarse el corazón ni tomar en consideración la lucha interna que puede estar viviendo una persona con su autoestima. "La verdad qué decepción, qué decepción. Tuve que apagar los comentarios no por mí porque la verdad estoy acostumbrada, curtida se puede decir de que hablen de mí", comenzó a decir la empresaria. Agregó: "Pero no me gusta y no voy a dejar que ofendan a mis muchachas que están conmigo en la foto que no son modelos profesionales, son mujeres reales. Somos mujeres reales con virtudes, defectos, con curvas y cuerpos reales". La intérprete de éxitos como "Abeja negra" y "Paloma blanca" expresó sentirse enojada, pero aseguró que iba a rezar por la falta de amor que tienen aquellas personas que tienen el tiempo de comentar de forma cruel. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Sostuvo que el objetivo de este tipo de trabajo es dar la oportunidad a mujeres valientes que no son modelos para que sean parte de su misión que es la de empoderar al género femenino, sin importar su talla sobre amarse y aceptarse a sí mismas. Además, destacó que la foto no fueron retocadas ni editadas porque las quería de esa forma.

