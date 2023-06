Chiquis presume su línea de fajas con sensuales poses y enciende las redes mostrando piel La cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos, personales y profesionales, y emprende una nueva aventura en la industria de las prendas moldeadoras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de cantante, Chiquis se ha convertido en una experta empresaria con varios negocios en marcha. Mientras triunfa con su línea de belleza para rostro y cuerpo Be Flawless Skin, el mes pasado la hija de Jenny Rivera se lanzó al mundo de las prendas moldeadoras con Bella Body Shapewear by Chiquis. Después de haber experimentado un increíble cambio en su figura, mucho más tonificada y con sus curvas más definidas, gracias al ejercicio físico, cambios en su dieta y diferentes tratamientos; ahora ha querido dar la experiencia de presumir cinturita de avispa o silueta de reloj de arena que todas deseamos, a cualquier mujer. Chiquis linea fajas enciende redes Credit: Instagram "La misión de Bella Body Shapewear no es solo hacerte ver bien, sino más importante, hacerte sentir bien en tu propia piel", escribió la emprendedora en una de las publicaciones de la marca. Con un amplio rango de tallas para todo tipo de cuerpos, en su catálogo podemos encontrar fajas tipo body, con pantalón corto, específicas para la zona del abdomen, body tipo tanga y acaban de lanzar también un bikini. Los precios oscilan entre los $28 del controlador de tripa estilo braguita de talle alto a los $64 la pieza más cara llamada Mommy Shaper con bandas de compresión en cintura, muslos, abdomen y trasero. Una de las piezas estrella es un body, que ella misma como imagen de su marca y otras modelos presumieron en las redes sociales con seductoras poses, disponible en tres colores blanco, café y negro, con la correcta compresión para marcar cintura y sin costuras, una pieza versátil y sexy que puedes lucir con pantalones o falda. Chiquis linea fajas enciende redes Credit: Instagram El domingo, a través de su cuenta de Instagram, la marca compartió que tiene un casting abierto porque buscan modelos reales para promocionar sus piezas. Chiquis linea fajas enciende redes Credit: Instagram "Abrazando nuestros cuerpos, defectos y todo" escribió la mexicoamericana. Precisamente en esta publicación, en la que Chiquis aparece con el body color café y botas altas negras, que recibió miles de comentarios entre los que destacaron las llamas de fuego los piropos de sus admiradores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis, quien se acaba de prometer con su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, atraviesa uno de sus mejores momentos con su música, sus negocios, y también su vida personal viento en popa, algo que ha logrado gracias a su esfuerzo y su actitud positiva. Enhorabuena y ¡a por más éxitos!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquis presume su línea de fajas con sensuales poses y enciende las redes mostrando piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.