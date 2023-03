El look del día - marzo 28, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Jennifer López, Becky G y Chiquis son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López El look del día Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Siempre sensual, la Diva del Bronx acompañó a su esposo Ben Affleck al estreno de su nueva película Air, en Los Ánngeles, ataviada con este vestido de Antonio Grimaldi con cuerpo de pedrería en tos cristal y nude, y falda de corte sirena en verde neón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Becky G El look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic La cantante, quien acaba de confirmar que su prometido le fue infiel, posó en la alfombra de los premios musicales iHeart Radio en Hollywood con este diseño con sensuales aberturas, detalles de brillos con tejido similar a la cota de malla y estampado animal firmado por Julien Macdonald. 2 de 8 Ver Todo Chiquis El look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Para una rueda de prensa en Ciudad de México, la cantante apostó por este atuendo total denim, con un enterizo de patchwork de mezclilla y chaqueta a juego, que combinó con originales zapatos blancos de plataforma y tacón. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Reina Letizia El look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La reina española está en Cádiz de visita oficial, y asistió a un concierto flamenco con este original y elegante vestido negro por debajo de la rodilla con cuello de red y flecos largos que caían hasta la cintura de Hugo Boss. Con el cabello recogido, lució aretes largos de Tous, bolso de mano y zapatos de tacón con aberturas en el talón. 4 de 8 Ver Todo Taylor Swift El look del día Credit: Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio Tras bambalinas y del brazo de Lenny Kravitz vimos a la cantante en los premios iHeart Radio con este moderno conjunto de Alexandre Vauthier, con pantalones y blusa con detalles drapeados y capucha y botines a juego, en un tejido con brillos verdes. 5 de 8 Ver Todo Pink El look del día Credit: Frazer Harrison/Getty Images A la misma premiación, pero posando en la alfombra roja, asistió la cantante con este conjunto de pantalones plisados XXL blancos y blazer a juego de Robert Wun que combinó con joyas plateadas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Heidi Klum El look del día Credit: Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio La modelo no quiso perderse los premios de iHeart Radio para lo que optó por este revelador vestido azul eléctrico con brillos con una sola manga, una tira cruzada en el pecho y falda con tremenda abertura por la que presumió pierna de Julien Macdonald. Sandalias metalizadas, manicura azul y ojos dramáticos completaron su look. 7 de 8 Ver Todo Viola Davis El look del día Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz encarna a la madre de Michael Jordan en la película Air y asistió al estreno del filme con este deslumbrante traje verde prado de manga larga y drapeado en la cintura de Roland Mouret, que combinó con un divertido bolso en forma de pelota de baloncesto de Judith Leiber. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

