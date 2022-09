El look del día - septiembre 9, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Rivera Credit: Instagram/Chiquis Rivera Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Nicky Hilton, Chiquis y Kim Kardashian son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Claudia Talancón Ana Claudia Talancon Credit: Photo © 2022 Eyepix Images/The Grosby Group La actriz mexicana llegó a una velada en la Ciudad de México con este vestido crema que combinó con un abrigo de piel sintética y sandalias multicolor. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Emma Roberts Emma Roberts Credit: Robin L Marshall/Getty Images Con este fabuloso minivestido de cuero llegó la actriz a una velada en Hollywood. 2 de 9 Ver Todo Chiquis Rivera Chiquis Rivera Credit: Instagram/Chiquis Rivera La cantante puso a arder las redes con este sexy jumpsuit negro de vinilo que dejaba ver su nueva y más esbelta figura. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Erika Buenfil Erika Buenfil Credit: Instagram/Erika Buenfil Para salir a cenar con amigos en la ciudad de Miami, la actriz mexicana eligió este vestido blanco de manga larga, que complementó con sandalias de taco corrido y un minibolso con estampado tropical. 4 de 9 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la modelo muy sonriente y luciendo muy cómoda con este look de pantalón y camisa negra. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité con este look deportivo y portando la controversial cartera estilo bolso de basura, de Balenciaga. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lili Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan Fresca y coqueta lució la presentadora con este look de minifalda blanca, camisa verde militar y sandalias del mismo color. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Este conjunto azul de palazzos y chaqueta hizo que la presentadora de noticias luciera sobria y elegante. 8 de 9 Ver Todo Nicky Hilton Nicky Hilton Credit: Backgrid/The Grosby Group Quedamos fascinadas con este vestido a rayas, de Monse, que portó la socialité durante el desfile de moda de dicha marca. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

