Chiquis muestra su notable bajada de peso ¡y famosos reaccionan a su transformación! Cada día más delgada y en forma, Chiquis volvió a poner las redes a arder con sus más recientes fotografías que muestran su increíble cambio físico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. Chiquis ha colapsado las redes sociales. ¡No era para menos! Su nueva aparición en ellas durante la presentación del champú de Vanessa Sánchez CBD ha causado sensación por su cambio físico, cada día más notable y llamativo. La cantante e imagen de este producto lució un vestido ceñido y en un color morado claro haciendo honor al producto que dejó al descubierto la impresionante transformación que ha tenido en las últimas semanas. Su imagen es tan espectacular, que compañeros y colegas del medio reaccionaron de inmediato con mensajes de cariño y admiración. Chiquis Chiquis | Credit: (Photo by Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision) "Más que bella", escribió Olga Tañón. "Wow", añadió Jackie Guerrido. "Estás super hermosa", expresó Karina Banda. "Bella, y siempre eres una reina", le compartió Adamari López. "Hermosa", anotó Marjorie de Sousa. Y así, muchos más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis, además de delgada, se ve en forma y feliz. La transformación es tan evidente, que sus seguidores se preguntaron cómo lo había hecho. Algunos incluso se sintieron motivados para seguir sus pasos. "Esta foto me motivó a empezar mi dieta", "¿Se puso el balón gástrico?", se preguntaron otros al ver cómo luce la hija de Jenni Rivera. Una de las cosas que Chiquis sí ha compartido es su alimentación, más baja en grasas, y también su rutina de ejercicios. La combinación de ambas ha tenido mucho que ver con los resultados que muestra. Si a todos esos ingredientes se le suma la gran felicidad que le desborda en lo profesional y personal, es más fácil entender la fórmula mágica de Chiquis para verse así de estupenda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquis muestra su notable bajada de peso ¡y famosos reaccionan a su transformación!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.