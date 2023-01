¡Wow! Chiquis causa impacto con su delgada figura En los últimos meses, la cantante no ha dejado de sorprendernos con su constante pérdida de peso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera se ha convertido en una de las artistas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo en español y no es para menos. La hija de la desaparecida cantante Jenny Rivera ha logrado forjar una carrera como cantante que la ha llevado a la presentadora en importantes escenarios y a ganarse algunos de los premios más importantes. Eso sí, su camino a la fama no ha sido fácil, como tampoco lo ha sido lograr la increíble figura que tiene en este momento. Hace ya unos meses que hemos visto cómo Chiquis ha hecho un gran cambio en su figura. Y es que por mucho tiempo, la cantante ha batallado con el sobrepeso, y aunque en varias ocasiones ha podido bajar algunas libras, nunca había estado tan delgada como en este momento. Eso sí, este cambio no ha venido por casualidad o suerte. Rivera decidió hacer un cambio en la forma en que se alimentaba, se hizo un tratamiento de hormonas y empezó a seguir una fuerte rutina de ejercicios. "Es aprender a decir no. Ahora como de todo, nada más que poquito", dijo la cantante hace unos meses. "Si quiero pastel, como poquito, no todo el pastel". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y sí que le ha funcionado su nueva rutina porque en los más recientes videos que ha publicado en sus redes sociales, la artista luce increíblemente delgada, no tiene nada de barriga, sus rollitos desaparecieron e incluso sus caderas y muslos se redujeron a la mitad. Además, sus brazos y piernas se ven más definidos. La verdad es que nos hemos quedado boquiabiertas con lo espectacular que luce.

