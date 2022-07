El look del día - julio 26, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: Instagram Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Galilea Montijo, Chiquis y Sofía Carson son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquibaby chiquibaby Credit: Instagram La presentadora eligió este femenino vestido estampado con mangas abullonadas, para una de las más recientes transmisiones de Hoy día (Telemundo) 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López adamari lopez Credit: Instagram Nos encantó este coqueto conjunto crema de minifalda y chaqueta cropped que portó la presentadora. ¡Lo queremos! 2 de 9 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: Instagram Bella y muy cool lució la cantante con este look deportivo, al que le dio un toque sexy con un body negro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram Quedamos enamoradas de este hermoso traje blanco con negro que llevó la presentadora mexicana. ¡Wow! 4 de 9 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: Spread Pictures/The Grosby Group Los cutouts de este ceñido vestido gris que portó la modelo, dejó ver su tonificado abdomen. 5 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group No sabemos cómo lidió la cantante con el intenso calor de París por dónde se paseó con este look de jeans y femenina blusa de manga larga con delicados vuelos y lazo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reese Whitherspoon Reese Witherspoon Credit: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images Sofisticada y elegante lució la talentosa actriz con este vestido crema con pedrería, de Schiaparelli. 7 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La artista se fue a cenar con un grupo de amigos y para la ocasión optó por este angelical minivestido blanco, que combinó con zapatos azules de Manolo Blahnik. 8 de 9 Ver Todo Sofía Carson Sofia Carson Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Vimos a la querida actriz en la Ciudad de Nueva York, ataviada con este hermoso y clásico vestido rojo, que complementó con zapatos negros de plataforma. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

