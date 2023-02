El look del día – febrero 27, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: IG/Chiquis Ana Patricia Gámez, Jennifer López y Chiquis son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez La presentadora lució lista para la primavera con esta propuesta de estampado tropical de su propia tienda, Beashion Boutique. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza Disfrutó de un día bajo el sol en Miami vistiendo una pinta larga y suelta con un sombrero chic y práctico. 2 de 8 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: IG/Chiquis Más delgada que nunca lució la cantante en la fiesta de Karol G llevando un look plateado de corset y pantalones anchos a juego. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer López Credit: Mega/The Grosby Group Eligió un look casual para el gimnasio, optando por un atuendo monocromático gris con zapatillas y un bolso a juego. 4 de 8 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez Nos encantó el saco blanco y negro que vistió con jeans anchos y un par de botas de su extensa colección. 5 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La empresaria visitó la tienda de Dolce & Gabbana en Milán vistiendo un atuendo de la marca de cuero blanco. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salma Hayek Salma Hayek Credit: Mega/The Grosby Group Derrochó glamour en el desfile de Gucci en Milán con esta propuesta azul real adornada con pedrería de la marca. 7 de 8 Ver Todo Valentina Ferrer J Balvin, Valentina Ferrer Credit: Best Image/The Grosby Group Junto a su pareja J Balvin, la modelo argentina lució espectacular presumiendo un diseño de Dolce & Gabbana en Milán. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

