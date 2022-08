El look del día – agosto 26, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: IG/Chiquis Ninel Conde, Adamari López y Chiquis son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ninel Conde Ninel Conde Credit: Cortesia de Media Concepts PR ¡Qué guapa! Lanzó su línea de maquillaje con un conjunto verde y lila muy sexy. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Rashel Díaz Rashel Diaz Credit: Cortesia de Media Concepts PR Pisó fuerte con tacones amarillo neón junto a un vestido sofisticado y su cabello en ondas. 2 de 9 Ver Todo Thalía Thalia Credit: IG/Thalia La bella cantante celebró su cumpleaños vistiendo un minivestido glamoroso adornado con cristales y plumas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquis Chiquis Credit: IG/Chiquis Lució más delgada que nunca y muy chic con un set blanco y negro, zapatos amarillos y su cabello en un moño clásico. 4 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Como una muñeca lució la presentadora llevando un traje amarillo de encaje y sandalias de plataforma. 5 de 9 Ver Todo Angelina Jolie Angelina Jolie Credit: Backgrid/The Grosby Group Llevando un bolso de YSL, la actriz lució joven y casual con un look monocromático y sandalias de plataforma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Asistió a un evento de su marca, Kylie Cosmetics, ataviada de un look blanco con corset y gafas impactantes. 7 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Splash News/The Grosby Group La nueva mamá salió a cenar vistiendo un atuendo verde de blusa sedosa y minifalda de cuero. 8 de 9 Ver Todo Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo vistió la tendencia de los jeans anchos junto a un atuendo casual de crop top negro y sandalias a juego. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

