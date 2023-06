Chiquis impacta con su figura en traje de baño La cantante presumió su cambio físico durante sus vacaciones de cumpleaños en Miconos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis, grecia Credit: IG/Chiquis Este año ha sido uno de los más exitosos de Chiquis. Desde su nuevo emprendimiento como dueña de su propia línea de fajas hasta su compromiso con su pareja Emilio Sánchez, la cantante está en la cima del mundo. Para su cumpleaños, Chiquis decidió celebrar su espectacular año con un viaje a Miconos, una de las islas más populares de Grecia. En su cuenta de Instagram, la mexicana compartió imágenes del viaje y quedamos enamoradas de todos sus looks, pero su bikinazo nos dejó boquiabiertas. Chiquis, grecia Credit: IG/Chiquis A bordo de un yate, Chiquis presumió su nueva figura con un traje de baño azul celeste de escote asimétrico y recortes a la cintura. Completó el look playero con una gorra del equipo de béisbol Oakland Athletics y varios collares de cuentas y perlas. "Este cumpleaños no pedí nada. No deseaba que nada fuera diferente. Este cumpleaños estaba agradecida de SER! Estar viva, ser amada, estar en paz, estar sana, estar PRESENTE", escribió junto a las fotos. Chiquis, grecia Credit: IG/Chiquis SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También la vimos vistiendo un vestido blanco romántico junto a su querido Emilio, el cual combinó con ella con su propio atuendo blanco.

