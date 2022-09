El look del día – septiembre 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: IG/Chiquis/Emilio Sanchez Gloria Trevi, Kim Kardashian y Chiquis son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Raymond Hall/GC Images Vistiendo un atuendo futurístico de Balenciaga con guantes, bolso de faux fur y gafas oversized, la empresaria se robó miradas en Nueva York. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Gloria Trevi Gloria Trevi Credit: Gamma Group/The Grosby Group Como una veinteañera lució la cantante en su último concierto, ataviada de un minivestido rosa y botas altas. 2 de 9 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: IG/Chiquis/Emilio Sanchez ¡Qué guapa! Disfrutó de una noche en Las Vegas vistiendo un body ceñido de estampado de leopardo, botas altas y un bolso plateado. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gelena Solano Gelena Solano Credit: IG/Gelena Solano Divina lució para la transmisión de "El gordo y la flaca" con este set caqui de blazer y short chic. 4 de 9 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: IG/Andrea Legarreta La presentadora presumió piernas con un minivestido negro, medias de red y tacones clásicos. 5 de 9 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Credit: Splash News/The Grosby Group Para promocionar su nueva película "Blonde" en Nueva York, la cubana eligió un pantsuit gris cubierto de lentejuelas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalía rosalia Credit: Splash News/The Grosby Group En un paseo por Nueva York antes de su concierto, la española vistió un atuendo simple junto a unos tacones peludos verdes neón. ¿Qué opinas? 7 de 9 Ver Todo Margot Robbie margot robbie Credit: Splash News/The Grosby Group La bella actriz australiana optó por una pinta estilo vintage con lunares y volantes blancos. 8 de 9 Ver Todo Kendall Jenner kendall jenner Credit: The Image Direct/The Grosby Group La modelo y hermana menor de Kim Kardashian nos sorprendió con un corset y zapatos con dedos dorados de la marca Avant-Garde Schiaparelli. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – septiembre 20, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.