Chiquis muestra orgullosa celulitis y moretones en su cuerpo con poderoso mensaje La cantante y empresaria envió un mensaje a las personas que pueden sentirse inseguras. ¡Mira el video! Chiquis ama sus curvas y todo su cuerpo, así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Este miércoles en la noche la cantante dejó ver las celulitis y moretones que tiene en uno de sus muslos. Fue a través de un corto video en sus redes sociales que la hija de la Diva de la banda comentó que la piel naranja es completamente bella, natural y que incluso añade un toque de personalidad a la mujer. "La celulitis es hermosa. Mis moretones también lo son. Todo eso me da carácter", escribió en sus historias de Instagram la también empresaria y fundadora de la línea de belleza Be Flawless Skin y Shape Wear & Co. En horas de la mañana, la intérprete de la "Abeja reina", se dejó ver recién levantada y sin maquillaje desde la habitación de hotel donde se hospeda en Puerto Rico, donde está trabajando en un proyecto que aún mantiene en secreto porque asegura busca sorprender a sus fans. Además, habló sin tapujos de su inflamación abdominal. Explicó que estar varias horas sentadas en un avión no solamente la agota físicamente, sino que le afecta físicamente. En otro clip enseñó el producto natural de su línea Body Nutrition que también ayuda a poder bajar dicha inflamación también en cuando se tiene el período menstrual. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuidar mi salud siempre ha sido importante para mí. Creo que para tener una vida feliz por fuera debes cuidar lo que hay por dentro. Mente, cuerpo y alma", expresó.

