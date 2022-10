Critican a Chiquinquirá Delgado por su "incómodo" vestido en Mira quién baila y ella responde La presentadora siempre impacta con los sensuales y espectaculares vestidos que elige para cada gala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien los increíbles bailes de los concursantes son suficiente razón para cada domingo ver la nueva temporada de Mira quién baila, no podemos negar que a la mayoría nos encanta sintonizar el show para disfrutar del carisma de los jueces y los presentadores, pero sobretodo, de los espectaculares looks que lleva Chiquinquirá Delgado, quien desde ha sido la presentadora estelar desde la primera temporada del show y quien desde entonces no ha dejado de sorprendernos con estos vestido tan increíbles. Como cada semana, desde que empezó la nueva temporada, Delgado y su estilista Gaby Rouge se las ingenian para dejar a los televidentes boquiabiertos. Eso sí, este domingo su look fue un poco controversial. Y es que resulta que uno de los vestidos que se puso la presentadora venezolana fue criticado por algunos de sus seguidores. El sexy modelo negro con atrevidas aberturas y superceñido causó controversia porque al parecer a Delgado se le hacía difícil caminar y hasta moverse. Obviamente teniendo tremendo la pieza le quedaba como un guante y resaltaba sus curvas. Aún así, muchos no dejaron pasar la ocasión para decirle lo que pensaban de su atuendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puede ni caminar", escribió un usuario, a lo que ella respondió, "Literal, omg". Otro de sus seguidores se burló y le escribió, "Se ve cómodo y holgado", a lo que ella con mucha simpatía respondió, "Comodísimo". Chiquinquira delgado Credit: Instagram/Gaby Rouge Otro de los comentarios que le llamaron la atención fue este que escribió un fan. "Muy cómodo y todo, pero ¿para qué tanto si no puedes ni caminar?". Otro usuario le preguntó, ¿Qué pasaría si te toca salir corriendo? Todos estos comentarios le resultaron bastante divertidos a la presentadora y por eso se dedicó a contestar con mucha elegancia y de forma divertida. Al final del show y para demostrarle a sus fanáticos que al final el modelo sí le permitía hacer de todo, Delgado publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece caminando y dando vueltas con mucha soltura. "Lo logré y se siente muy bien", escribió junto a la publicación. "Sí pude caminar y hasta bailar".

