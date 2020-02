Nos fuimos tras bastidores para ver cómo maquillan a Chiquinquirá Delgado para Mira quién baila All Stars Su maquillista de cabecera comparte sus mejores trucos de belleza. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Más allá de ver cómo algunas de nuestras estrellas favoritas bailan y dejan su alma en la pista de Mira quién baila All Stars (Univision), tenemos que lo que realmente esperamos cada domingo es ver los looks que lleva Chiquinquirá Delgado, quien en cada temporada cautiva a los televidentes con los espectaculares looks que lleva, los que incluyen trajes de ensueño, peinados supermodernos y un maquillaje impecable. Eso sí, para lograr lucir y sentirse como reina, la presentadora venezolana cuenta con la ayuda de la talentosa maquillista Millie Morales, quien lleva años trabajando con ella y sabe perfectamente lo que le gusta. ¿Cómo logra Morales hacer que Delgado luzca como una muñeca? Nos fuimos tras bambalinas de dicho show de telerrealidad para ver cómo se prepara Delgado y para aprender algunos de los tips de belleza infalibles de la maquillista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nos encantan las bases de Make Up For Ever porque para la [televisión] de alta definición funcionan muy bien y duran bastante”, cuenta la presentadora acerca de uno de sus productos favoritos a la hora de maquillarse para salir en televisión. “A mi me gusta el maquillaje natural y a Millie también. A veces para televisión hay que subirlo un poquito porque las luces se lo comen todo. Pero nos gusta el maquillaje natural”. Image zoom Image zoom Image zoom En el video la presentadora comparte algunas de las cosas que más le gusta usar y el producto que nunca le puede faltar. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención, fue el truco que Morales usa para hacer las ondas en el cabello. No te pierdas el video al inicio del artículo para que veas todo el proceso de transformación y aprendas los increíbles trucos de belleza de la maquillista de las famosas. Advertisement

