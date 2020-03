Los jugos naturales de Chiquinquirá Delgado para reforzar el sistema inmune La venezolana ha estrenado una plataforma de vida sana con consejitos y recetas para estar al máximo. No te la puedes perder. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A estas alturas de la crisis del coronavirus ya sabrás que lo más importante es lavarte mucho las manos, mantener el distanciamiento social y aislamiento en la medida de lo posible, pero cuidar además tu sistema inmune a través de la dieta nunca está de más. Esto lo tiene muy claro Chiquinquirá Delgado que, como podemos ver en sus redes sociales, es fiel defensora de los jugos naturales cargados de vitaminas para ayudar a reforzar las defensas. “¿Algo que todos podemos hacer? ¡Estar en casa y reforzar nuestro sistema inmune! Comer saludable es más necesario que nunca, por eso hemos abierto las descargas de #juicysecrets” , nuestro primer #ebook de recetas jugosas super nutritivas con @kiralife.official“, cuenta ella misma en sus redes sociales sobre Kira Life, un portal que ha creado la venezolana especializado en vida sana, consejos y recetas saludables, que comparte de forma gratuita. En una de sus últimas publicaciones, la conductora de Mira Quién Baila recuerda el poder de la vitamina C para ayudar a tu sistema inmunológico, tu piel y hasta la salud de las encías. ¿Sabes en qué tipo de alimentos está más presente? Apúntalos para tu próxima lista de la compra: Como explica en su portal, una manera deliciosa de incluir este elemento en tu dieta puede ser la guayaba, una fruta muy conocida para la mayoría en Latinoamérica que además de ser muy rica en vitamina C, también contiene vitamina A, B y otros nutrientes esenciales como el potasio. ¡Además es muy baja en calorías! Otras frutas con propiedades similares que le gusta añadir a sus zumos son el kiwi y la papaya. Otro ingrediente en el que quizá no esperabas encontrar una fuente de vitamina C es el perejil. “No vas a querer dejar de incluirlo en tus recetas a partir de ahora, ya que con 25 g de perejil fresco ¡cubres el 70% de las necesidades diarias de vitamina C! Las posibilidades de incluirlo en tus recetas son infinitas. Descubrirás que el perejil no sirve solo para decorar”, cuenta. Sigue más consejitos y recetas aprobadas por Chiquinquirá en su web. Advertisement

