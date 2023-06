Chiquinquirá Delgado presume su figura en el vestido perfecto para invitadas La presentadora venezolana apostó por un diseño amarillo con flecos espectacular. Toma nota si tienes una boda, una fiesta o cualquier evento a la vista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquinquirá Delgado presume uno de los mejores cuerpos de la televisión, como pudimos ver hace poco en el upfront de Univisión, celebrado en Nueva York. La venezolana, quien además de aparecer en El gordo y la flaca, ha encontrado el éxito en el mundo de los bienes raíces y la decoración de interiores, se mantiene en plena forma, joven y bella, haste el punto de que cuando va con su hija Marielena Dávila les llaman hermanas. La guapa presentadora deslumbró a todos con su intervención en el show de Lili Estefan y Raúl De Molina ataviada con un vestido amarillo, uno de los colores estrella de la temporada. "Tú creas tu propia decoración. Eliges tu color, eliges tu estado de ánimo. Ponte algo amarillo brillante y de repente eres feliz" escribió la mamá de dos. Chiquinquira Delgado vestido perfecto amarillo Credit: Instagram El vestido, con un escote en v, cuerpo ceñido estilo vendaje y una llamativa falda de flecos que le dio mucho juego pues creaba un espectacular efecto al girar, es de la firma Hervé Leger, y aconsejada por la estilista Gaby Rouge, la artista lo combinó con sandalias de tacón entonos metálicos. La estilista de celebridades Millie Morales fue la encargada de crear su look de belleza. Con el cabello semirrecogido, y la melena suelta en suaves ondas, Delgado se veía radiante con un maquillaje en tonos cálidos muy favorecedores. La presentadora es toda una experta en armar looks elegantes con un toque fresco y sensual y a sus 50 años, es todo un ejemplo a la hora de vestir, tanto en el día a día, como en ocasiones más especiales. Amante de las tendencias, puedes copiar este look si tienes próximamente un evento, como una boda o una comunión, e incluso para salir con tus amigas por la noche a bailar. Ella usó joyas discretas, como unos pendientes de aro, una pulsera fina y un anillo de oro, porque el vestido aunque es de un solo color es bastante llamativo, pero puedes buscar combinaciones que se ajusten más a tu personalidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto al color, el amarillo es una de las tendencias del verano por su calidez y alegría, e igual que el naranja, es un color vitamina que como indica la conductora, puede influir en nuestro estado de ánimo. En épocas de tristeza o decaimiento, prueba a vestir con colores alegres, aunque tu cuerpo te pida usar negro o tonos oscuros, y verás como tiene un efecto instantáneo, y te mejora el humor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquinquirá Delgado presume su figura en el vestido perfecto para invitadas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.