El look del día – marzo 17, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquinquirá Delgado Credit: IG/Chiquinquirá Delgado Clarissa Molina, Claudia Martín y Chiquinquirá Delgado son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Meza y Olga Tañón andrea meza, olga tañon Credit: IG/Andrea Meza La exmiss Universo posó junto a Olga Tañón vistiendo un minivestido blanco elegido por la estilista Denise del Pino. Por su parte, la mujer de fuego vistió un atuendo de cuero negro y un sombrero rosa. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, Look del día Credit: IG/Clarissa Molina Compartió unas fotos desde Bogotá vistiendo un look cómodo y casual, perfecto para subir al santuario de Monserrate. 2 de 8 Ver Todo Claudia Martín Claudia Martin Credit: IG/Claudia Martin La actriz disfrutó de un día en el Museo Soumaya con un chaleco gris, jeans anchos y zapatillas blancas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado Credit: IG/Chiquinquirá Delgado Lista para celebrar el día de San Patricio, la venezolana optó por un pantsuit verde limón para la buena suerte. 4 de 8 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton, duquesa de cambridge Credit: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images La princesa lució muy chic en el desfile militar del día de San Patricio vistiendo del verde de pie a cabeza. 5 de 8 Ver Todo Jimena Gállego Jimena Gallego Credit: IG/Jimena Gallego Brilló en el escenario de La casa de los famosos (Telemundo) con una blusa transparente cubierta en swarovskis y una falda negra. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ninel Conde Ninel Conde Credit: IG/Ninel Conde ¡Qué guapa! Mostró sus curvas con un bikinazo de pedrería y un vestido nude de recortes. 7 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del día Credit: Neil Mockford/GC Images Hasta con la lluvia, la empresaria robó miradas en Londres con el saco largo de faux fur que llevó para montarse en el London Eye. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

