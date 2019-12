Mira las piezas de la nueva colección que Chiquinquirá Delgado creó para Ross La colección estará disponible en 250 tiendas a tiempo para la Navidad. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos días es difícil encontrar algo que Chiquinquirá Delgado no pueda hacer. Y es que la actriz y presentadora venezolana se puede dar el lujo de decir que no solo se ha consagrado como una de las mejores presentadoras de la televisión en español, sino que también puede alardear de su carrera como actriz – en este momento la podemos ver en la serie Alta Mar, de Netflix- y ahora vuelve a entrar al mundo de la moda con una nueva colección perfecta para esta temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La venezolana se unió a la tienda Ross para crear una colección de ropa con piezas modernas y con precios asequibles para toda la familia. La nueva colección Kira, tiene piezas perfectas para la temporada de otoño/invierno. En la colección puedes encontrar coquetos conjuntos para hacer ejercicios, vestidos más elegantes para asistir a una cena o fiesta, al igual que otras más casuales como camisetas con mensajes. “Me encanta involucrarme en todo el proceso, desde la creación, la [elección] de los materiales, crear los estilos”, dijo Delgado durante la presentación de la colección en Despierta América. “Pensar en las siluetas también, que se adapte a cualquier tipo de silueta y que también las telas sean stretch para que puedan también amoldarse a todos los cuerpos”. La colección Kira, de Chiquinquirá Delgado estará disponible en 250 tiendas Ross alrededor del país justo antes de Navidad. “Ya estamos trabajando en nuevas colecciones para la primavera. Pensando en los colores, en los vestidos, los maxi vestidos”, confesó. “Me estoy divirtiendo mucho y es una parte que me encanta paralelo a lo que hago en la televisión. Lo disfruto muchísimo. Todas las mujeres debemos buscar eso que nos apasiona y tomarlo en serio, y cultivarlo y trabajarlo. En eso estoy con esta colección”. Advertisement

