El look del día – diciembre 2, 2021

Karla Martínez, Carmen Villalobos y Chiquinquirá Delgado son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita!

Carmen Villalobos

Derrochó glamour con esta propuesta metálica elegida por su estilista, Claudia Zuleta.

Galilea Montijo

La presentadora se vio chic y cómoda con un suéter negro y pantalones anchos de cuero.

Karla Martínez

¡Nos fascinó este traje verde a cuadros! Completó el look con botas altas perfectas para el final de la temporada.

Chiquinquirá Delgado

Marcó tendencia para los primeros días fríos del año con este atuendo monocromático.

Reina Letizia

Su majestad impactó con un traje a cuadros y un saco oversized.

Paris Hilton

La socialité lució como una princesa con esta propuesta de encaje blanco en su luna de miel.

Dua Lipa

Captamos a la cantante en Londres luciendo un vestido ceñido negro de estilo gótico.

Nicole Kidman

La actriz demostró cómo se puede lucir sofisticada sin sacrificar la comodidad con un blazer, jean y zapatos planos.

Chrissy Teigen

Presumió de sus piernas tonificadas con esta minifalda llamativa y un suéter rosa neón.

