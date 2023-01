El look del día - enero 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquinquira Delgado Credit: Instagram/Chiquinquira Delgado Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Cate Blanchett, Chiquinquirá Delgado y Sharon Fonseca son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Cate Blanchett Cate Blanchett Credit: Gotham/GC Images Captamos a la talentosa actriz en Nueva York ataviada con un pantalón de cuero, blusa blanca, botas a la rodilla. abrigo y bolso negro con lunares de Louis Vuitton. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images La modelo mostró su plano abdomen con este moderno y coqueto set de minifalda y crop top, que complementó con medias a la rodilla y tenis blancos. 2 de 8 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: Instagram/Chiquinquira Delgado La presentadora lució fresca y juvenil con este look de falda maxi con estampado floral y crop top blanco con cuello halter que llevó durante sus vacaciones en Marrakesh, Marruecos. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Keke Palmer Keke Palmer Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La actriz mostró su avanzado embarazo con este fabuloso vestido de lentejuelas. 4 de 8 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan La querida flaca combinó su minivestido a cuadros con botas marrones a la rodilla. 5 de 8 Ver Todo Sharon Fonseca Sharon Fonseca Credit: Instagram/Sharon Fonseca Nos encantó este diseño azul turquesa con plumas multicolor en las mangas que llevó la influencer. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tania Rincón Tania Rincon Credit: Instagram/Tania Rincon La presentadora le puso mucho color a una de las más recientes transmisiones del programa Hoy (Televisa), con este look tan cool. 7 de 8 Ver Todo Vielka Valenzuela Vielka Valenzuela Credit: Instagram/Vielka Valenzuela Con este cómodo atuendo de legging, suéter y botines planos, se fue la presentadora a disfrutar de Sintra, Portugal. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

