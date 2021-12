El look del día - diciembre 20, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquinquira Delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Maribel Guardia, Chiquinquirá Delgado y Vanessa Hudgens son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia Con este festivo jumpsuit rojo, la mexicana fungió como presentadora invitada en Enamorándonos USA. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Chrissy Teigen Chrissy Teigen, look del dia Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la modelo luciendo muy chic con este look de jeans rasgados, top blanco, zapatos con estampado de leopardo y un llamativo abrigo verde. 2 de 10 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado La presentadora venezolana lució como toda una adolescente con este look de pantalón corto de talle alto, suéter de cuello alto, botas por encima de la rodilla y bolso de Dior. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La artista salió de compras ataviada con este atuendo de pantalón negro, crop top, abrigo oversized y botas de plataforma. 4 de 10 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Jessica Carrillo Fabulosa lució la presentadora con este minivestido con estampado de leopardo, que combinó con botas negras por encima de la rodilla. 5 de 10 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia Superelegange y sofisticada lució la cantante con este conjunto fucsia de palazzos y chaqueta. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Priyanka Chopra Priyanka Chopra, look del dia Credit: 2021 Mega/The Grosby Group La actriz acaparó miradas con este sensual look. 7 de 10 Ver Todo Reese Witherspoon Reese Witherspoon, look del dia Credit: Theo Wargo/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Con este festivo vestido negro de lentejuela llegó la querida actriz a los estudios del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC). 8 de 10 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Sobria y recatada lució su majestad con este look de falda a cuadros y blusa negra de manga larga. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, look del dia Credit: Phillip Faraone/Getty Images for The Los Angeles Mission La actriz eligió este hermoso vestido con cutouts y escote profundo, para asistir a una velada en Beverly Hills. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

