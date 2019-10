Chiquinquirá Delgado, Yalitza Aparicio y más El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Kim Kardashian y Angelina Jolie son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Chiquinquirá Delgado Image zoom Instagram/Chiquinquirá Delgado La presentadora mostró sus curvas con este ceñido minivestido verde neón de lentejuelas, cuello alto y manga larga, de Victoria Collection. Advertisement Advertisement Yalitza Aparicio Image zoom Instagram/Yalitza Aparicio Antes de asistir a un evento en París, la actriz mexicana posó en las calles de la ciudad ataviada con este hermoso vestido a cuadros, de Jonathan Cohen. Kim Kardashian Image zoom 019 Splash News/The Grosby Group Captamos a la socialité en las calles de Armenia ataviada con una falda negra de cuero, camiseta del mismo color y botas cremas por encima de la rodilla. Advertisement Angelina Jolie Image zoom David M. Benett/Dave Benett/WireImage Como toda una princesa de cuento lució la legendaria actriz con este traje de tul con pedrería y capa, de Ralph & Russo. Sienna Miller Image zoom avid M. Benett/Dave Benett/Getty Images Este vestido crema con marrón a rayas, combinado con botas azul real, hizo que la actriz luciera muy chic. Khloé Kardashian Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La socialité lució más esbelta que nunca con este minivestido rojo vino de manga larga, que complementó con botas de gamuza por encima de la rodilla y un minibolso de Dior. Advertisement Advertisement Advertisement Elle Fanning Image zoom Dave J Hogan/Getty Images La joven actriz deslumbró con su elegancia durante un evento al que llegó con este conjunto rojo de culottes y chaqueta, que combinó con blusa y zapatos del mismo color. Bella Hadid Image zoom Gotham/GC Images Para celebrar su cumpleaños en la ciudad de Nueva York, la modelo optó por este colorido vestido de cuello alto y botas negras por encima de la rodilla. Rosario Dawson Image zoom Araya Diaz/Getty Images for Earth Conscious Films Encontramos a la actriz en una velada en Los Ángeles ataviada con un sencillo vestido estampado, chaqueta negra y zapatos de brillo. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

