Así de fabulosa celebró el día del amor Chiquinquirá Delgado combinada con su hija Carlota By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de celebrar el día del amor y la amistad se trata, todos los enamorados, incluyendo los famosos, llenan sus redes sociales de fotos y videos de su pareja. Por eso en este día tan especial fueron muchas las celebridades que aprovecharon la oportunidad para decirle a su media naranja lo importante que es en su vida. Pero para nuestra sorpresa hubo una de las nuestras que prefirió pasar el día con otra persona y dedicarle un hermoso mensaje en su página de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de Chiquinquirá Delgado, quien en este día tan especial no le demostró su amor públicamente a su pareja el periodista Jorge Ramos, sino que prefirió demostrárselo a la más pequeña de la casa, su hija Carlota Valentina. “Este amor”, escribió la venezolana junto a una imagen junto a su hija carlota que publicó en su cuenta en las primeras horas de la mañana y en dónde también aprovechó para felicitar a sus seguidores. “Feliz Día de San Valentín familia. El amor es la respuesta. Mi Valentín para siempre, Carlota Valentina”. En la foto madre e hija aparecen vestidas de crema de pies a cabeza. Delgado lleva una falda maxi con abertura frontal, un top de manga larga y cuello alto, botas por encima de la rodilla y un abrigo. Mientras que la pequeña lleva un pantalón corto, blusa a rayas, zapatos atados al tobillo y un abrigo muy parecido al de su mamá. Sin duda, la niña le está siguiendo los pasos a su mamá en cuanto a moda se refiere. Nos encanta ver como se combinan sus atuendos y cómo tienen tanta complicidad que incluso hasta se puede palpar en la una foto. Advertisement

