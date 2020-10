Close

El look del día - octubre 28, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y yendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Karla Martínez Image zoom Credit: Instagram/Karla Martínez Regia lució la presentadora mexicana con este vestido rojo vino, que resaltó con un fabuloso cinturón de Valentino. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Olivia Culpo Image zoom Credit: 2020 Instar Images/The Grosby Group Si buscas un atuendo perfecto para el otoño, este de minivestido y botas slouchy que llevó la exreina de belleza, es el perfecto. 2 de 8 Applications Ver Todo Chiquinquirá Delgado Image zoom Esta fabulosa blusa naranja con mangas tipo globo, fue el toque perfecto para resaltar el clásico pantalón negro de talle alto que portó la presentadora. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Paris Hilton Image zoom Credit: 2020 The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la socialité disfrutando de la ciudad de Nueva York ataviada con leggings, suéter cropped, botines y un minibolso rojo de Valentino. 4 de 8 Applications Ver Todo Ximena Córdoba Image zoom Credit: Instagram/Ximena Córdoba A la presentadora colombiana le encanta mostrar sus curvas, por eso siempre la vemos con ceñidos vestidos como este con los hombros al descubierto. 5 de 8 Applications Ver Todo Emily Ratajkowski Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Además de verse superchic con este look otoñal de jeans, camisa blanca, botas por encima de la rodilla y abrigo color camello, la modelo causó sensación al mostrar su barriga de embarazo. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eiza González Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana sabe muy bien que un look negro de pies a cabeza siempre será una excelente opción para cualquier ocasión. 7 de 8 Applications Ver Todo Jimena Gallegos Image zoom Credit: Instagram/Jimena Gallegos La presentadora mexicana lució como una adolescente con este coqueto minivestido rosado. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

