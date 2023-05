¡Dos gotas de agua! Chiquinquirá Delgado y su hija Marielena sorprenden con increíble parecido La actriz celebró el cumpleaños de su hija con unas fotos divinas. ¿Crees que se parecen? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de los años hemos visto a Marielena Davila convertirse en una mujer tan guapa como su mamá, Chiquinquirá Delgado. En una foto que compartió Chiqui en su perfil de instagram, vimos el parecido increíble de las dos. "Felizzzz cumple a una muñequita #taurusbaby que me enseñó a ser mamá! Que siempre te acompañe la salud y la alegría! Te amo infinito Marielena", escribió la presentadora venezolana. En la foto, vemos a mamá e hija vistiendo a juego en blusas blancas clásicas y con sus cabellos en estilos alisados idénticos. Además, ambas llevan un maquillaje en tonos rosa que resalta en gran parecido aún más. Inmediatamente, sus seguidores comentaron celebrando el cumpleaños de Marielena y reconociendo lo casi imposible que es distinguir mamá e hija. "Dos gotas de agua" y "Waoo! Son muy parecidas" contaron entre los miles de comentarios. Sin embargo, hay otros que opinan que se parece más a Guillermo Davila: "Idéntica a su padre", leímos en los comentarios. Chiquinquira Delgado, marielena davila Credit: IG/Chiquinquira Delgado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus 31 años, Marielena está regresando a su rol como actriz con su primera película en inglés, "Finding Love in Sisters". ¡Feliz cumpleaños Marielena! Le deseamos todo lo mejor a mamá e hija en este día tan especial.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Dos gotas de agua! Chiquinquirá Delgado y su hija Marielena sorprenden con increíble parecido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.